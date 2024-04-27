Foto: DELFI

Объединение партий "Новое Единство" обратилось в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) с заявлением о скрытой предвыборной агитации против него, сообщила агентству LЕТА представитель партии Анна Удре.

"Новое Единство" подозревает, что проводится скрытая агитация, направленная на подрыв репутации партии и снижение ее популярности в ходе предвыборной кампании, говорится в опубликованном в пятницу заявлении "Нового Единства".

"Появившаяся в СМИ в последние месяцы информация, направленная против "Нового Единства", ясно свидетельствует о профессиональной режиссуре с целью причинения ущерба его репутации и популярности в ходе предвыборной кампании. Большинство обвинений были обнародованы без предварительного информирования об этом правоохранительных органов, что косвенно указывает на то, что основным мотивом является не поиск справедливости, а то, чтобы представить "Новое Единство" в негативном свете", - говорится в заявлении.

Как указывает "Новое Единство", хотя прозвучали различные обвинения в адрес партии, никаких заявлений по этим обвинениям в правоохранительные органы не подано.

В связи с этим "Новое Единство" просит KNAB провести расследование с целью выявления возможных спонсоров и сторонников подобной агитации, чтобы привлечь их к ответственности.

Как сообщалось, за последнее время в адрес "Нового Единства" прозвучали обвинения в различных нарушениях - в выплате зарплат "в конвертах" сотрудникам бюро "Единства", в том, что "Единство" годами не платило ИТ-компании SOAAR за использование на своих съездах разработанной ею системы голосования, а на этой неделе руководитель SOAAR Ренарс Каджулис заявил, что бывший генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс пытался повлиять на результаты подсчета голосов на выборах в Сейм в 2014 году в пользу ведущего кандидата партии Солвиты Аболтини.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit