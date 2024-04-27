Объединение партий "Новое Единство" обратилось в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) с заявлением о скрытой предвыборной агитации против него, сообщила агентству LЕТА представитель партии Анна Удре.

"Новое Единство" подозревает, что проводится скрытая агитация, направленная на подрыв репутации партии и снижение ее популярности в ходе предвыборной кампании, говорится в опубликованном в пятницу заявлении "Нового Единства".

"Появившаяся в СМИ в последние месяцы информация, направленная против "Нового Единства", ясно свидетельствует о профессиональной режиссуре с целью причинения ущерба его репутации и популярности в ходе предвыборной кампании. Большинство обвинений были обнародованы без предварительного информирования об этом правоохранительных органов, что косвенно указывает на то, что основным мотивом является не поиск справедливости, а то, чтобы представить "Новое Единство" в негативном свете", - говорится в заявлении.

Как указывает "Новое Единство", хотя прозвучали различные обвинения в адрес партии, никаких заявлений по этим обвинениям в правоохранительные органы не подано.

В связи с этим "Новое Единство" просит KNAB провести расследование с целью выявления возможных спонсоров и сторонников подобной агитации, чтобы привлечь их к ответственности.

Как сообщалось, за последнее время в адрес "Нового Единства" прозвучали обвинения в различных нарушениях - в выплате зарплат "в конвертах" сотрудникам бюро "Единства", в том, что "Единство" годами не платило ИТ-компании SOAAR за использование на своих съездах разработанной ею системы голосования, а на этой неделе руководитель SOAAR Ренарс Каджулис заявил, что бывший генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс пытался повлиять на результаты подсчета голосов на выборах в Сейм в 2014 году в пользу ведущего кандидата партии Солвиты Аболтини.

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