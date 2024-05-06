Россия опять распространила угрозу применения ядерного оружия для запугивания стран, которые в июне примут участие в саммите мира по Украине, который пройдет в Швейцарии, такое мнение высказала премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии и главами правительств Эстонии и Литвы.

Премьер-министр Латвии признала, что Россия угрожает всей Европе - так было и в прошлом, и сейчас ничего особо не изменилось. "Сегодняшней встречей мы подтверждаем, что работаем в рамках НАТО и над укреплением обороноспособности Европейского Союза", - заявила Силиня.

Она отметила, что сейчас военный потенциал будет укрепляться за счет развития оборонной промышленности, и необходимо добиться того, чтобы все страны НАТО тратили не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на нужды обороны.

"Некоторые страны яснее осознали, каковы истинные угрозы со стороны России. Осознание этих угроз дает Украине больше возможности победить в войне с Россией", - сказала глава латвийского правительства.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила, что нынешние угрозы России применить ядерное оружие распространяются в целях сдерживания решений, которые планируется принять в поддержку Украины.

Каллас подчеркнула, что Россия и ранее угрожала применить ядерное оружие, но это была лишь угроза. Однако нельзя с уверенностью сказать, что ядерное оружие не будет применено, поскольку Россия склонна действовать непредсказуемо.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "важно всегда громко говорить, что в этой войне нельзя использовать ядерное оружие". Он подчеркнул, что год назад на встрече с главой Китая, а также во время других встреч с мировыми лидерами он всегда подчеркивал эту позицию.

Как уже сообщалось, 6 мая Министерство обороны РФ сообщило, что Россия вскоре проведет учения в целях "повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач".

В ходе учений Минобороны планирует отработать вопросы "подготовки и применения нестратегического ядерного оружия" (его также называют тактическим) в целях "безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.

Учения будут проведены "в ближайшее время". В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Место проведения учений не сообщается.

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