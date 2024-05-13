Сегодня, 13 мая, Рижский городской суд в Видземском предместье оправдал бывшего ректора Латвийского университета (ЛУ) Индрикиса Муйжниекса по уголовному делу о незаконной выплате пособий работникам вуза, уволившимся с работы.

Прокурор требовал признать Муйжниекса виновным в злоупотреблении служебным положением и назначить штраф в размере 31 тысячи евро с лишением права занимать государственные должности на два года, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура подаст протест, поскольку у государственного обвинения нет сомнений в виновности Муйжниекса, и в материалах дела достаточно ее доказательств. Дело просто в разной оценке этих доказательств обвинением и судом.

Прокуратура затребовала полный текст приговора, чтобы понять, в какой момент разошлись мнения суда и обвинителей.

Согласно обвинению, в 2019 году ректор ЛУ заключил с четырьмя сотрудниками соглашение о прекращении трудовых отношений по договоренности сторон. Согласно закону об оплате труда должностных лиц и служащих государственных и муниципальных учреждений, при прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию может быть выплачено выходное пособие в размере 70% среднемесячного заработка, однако Муйжниекс обязался выплатить каждому из этих сотрудников выходное пособие в размере четырех средних зарплат.

Тем самым ректор ЛУ злоупотребил служебным положением и умышленно растратил финансовые средства университета, причинив ему материальный ущерб в размере 63 379 евро, считает прокуратура. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с лишением права занимать определенную должность за срок до пяти лет.

Сам Муйжниекс уверен, что действовал законно и в интересах вуза. Он ссылается на принятое в январе 2020 года решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о признании законной выплаты денег бывшим сотрудникам ЛУ, а также решения Государственного контроля от апреля 2021 года и мая 2022 года.

В прокуратуре подтвердили, что дело было возбуждено по заявлению Госконтроля, поскольку в ЛУ была констатирована​​незаконная выплата пособий. Госконтроль в ходе ревизии пришел к выводу, что двум работникам LU, с которыми заключен договор о двухлетнем ограничении профессиональной деятельности, необоснованно было выплачено 19 474 евро.

Государственный контроль обратился с этими выводами в Генеральную прокуратуру, которая передала материалы в KNAB.

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