Министерство образования и науки (МОН) предлагает уточнить в поправках к Иммиграционному закону срок прохождения первичной проверки на знание государственного языка гражданами России, сообщает агентство LETA.

В поправках к Иммиграционному закону, согласно которому требование о знании госязыка дополнительно применяется еще к нескольким тысячам граждан России, МОН предлагает установить "четкое и недвусмысленное регулирование" сроков для повторной регистрации на прохождение проверки по госязыку и сопутствующих действий, поскольку опыт проведения проверок прошлого года показал, что необходимо время для обобщения данных о результатах, прежде чем они будут переданы в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

Предложение предполагает уточнить срок прохождения первичной проверки, перенеся его с 1 мая на 15 апреля. Кроме того, предлагается уточнить формулировку о регистрации и прохождении проверки, чтобы людям было ясно, что проверку необходимо пройти до 31 июля.

МОН обращает внимание на отсутствие в бюджете Государственного центра содержания образования финансовых средств на проведение дополнительных проверок. Финансирование необходимо для проведения проверок в следующем году, и его, соответственно, необходимо запланировать в бюджете на 2025 год.

Основные поправки коснутся части граждан России, от которых до сих пор не требовалось знания государственного языка. В эту группу входят более 3100 человек в возрасте до 75 лет. В указанной группе - отставные российские военные и члены их семей.

Законопроектом предполагается установить, что постоянный вид на жительство для конкретной группы граждан России в одном случае будет действителен до 15 мая 2025 года, если УДГМ до 30 апреля 2025 года не будут получены необходимые документы для оформления статуса постоянного жителя Евросоюза (ЕС).

Во втором случае постоянный вид на жительство будет действителен до 15 сентября 2025 года в отношении лица, которому для получения статуса постоянного жителя ЕС необходимо подтверждение владения государственным языком, если в УДГМ до 1 мая 2025 года поступит информация о том, что это лицо до 1 мая 2025 года хотя бы один раз проходило проверку на знание государственного языка и ему назначено повторное прохождение проверки до 31 июля 2025 года, а УДГМ до 31 августа 2025 года не получило документов на оформление статуса постоянного жителя ЕС.

При этом поправки предусматривают отдельные условия в отношении доказательства достаточности финансовых средств и продолжительности пребывания. Кроме того, поправки не исключает возможности получения гражданами Латвии из этой группы других видов на жительство в Латвии.

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