Самый популярный кандидат в депутаты Европарламента - действующий еврокомиссар, номер один в списке "Нового Единства" Валдис Домбровскис. Его бы хотели видеть в Европарламенте 32,2% респондентов, опрошенных Центром исследования рынка и общественного мнения SKDS по заказу программы Латвийского телевидения "Kas notiek Latvijā?".

В списке "Нового Единства" Домбровскис - однозначный лидер: первое место совпадает с популярностью. В списке на втором месте - бывший премьер и экс-министр иностранных дел Кришьянис Кариньш. Однако его, по данным опросов, обходят третий и четвертый номера: действующие евродепутаты Сандра Калниенте, которую хотят вновь видеть в Европарламенте 26,9%, и Инесе Вайдере (16,6%). Рейтинг у Кариньша всего лишь 8,8%, и это лишь 17-е место в общем топе популярности кандидатов в депутаты Европарламента.

Любопытно, что, по данным мартовского опроса SKDS, произведенного по заказу Delfi, рейтинг партии "Новое Единство" значительно ниже, чем лично у Домбровскиса - всего 7,5%.

У "Прогрессивных" список возглавляет еврочиновница Элина Пинто: ее хотят видеть в Европарламенте 11,5% опрошенных. Второй номер - экс-мэр Риги Мартиньш Стакис - обходит ее в опросе: бывшего градоначальника хотят видеть европарламентарием 18,1%.

Рейтинг у "Прогрессивных" в марте, по данным опроса SKDS по заказу Delfi - 6,6%.

SKDS и "Kas notiek Latvijā?" пока опубликовали только данные о популярности кандидатов от двух партий "Нового Единства" и "Прогрессивных". Далее будут публиковаться и рейтинги кандидатов от других партий.

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