"Между регенерацией и сжиганием есть отличия - мы знаем, что сжигание очень вредно для окружающей среды: неполное сгорание, низкая температура - если в такой комбинации в костер или духовку бросить пластиковую бутылку или пакет из-под молока, то образуются диоксины. В регенерационной установке процесс горения контролируется самым современным мусоросжигательными установками. Там высокая температура, дымовые газы находятся при высокой температуре достаточно долго, а это одна из предпосылок для разложения всех вредных веществ. Кроме того, есть сооружения по очистке дымовых газов", - рассказал в передаче Spried ar Delfi руководитель бизнеса Gren в Латвии Андрис Ванагс, говоря о влиянии проекта регенерационной станции на окружающую среду.

Ванагс добавил, что параллельно технологическому циклу ведется и непрерывный контроль этого цикла: "Мы контролируем его постоянно – каждую секунду, каждый день – работает система мониторинга дымовых газов, и это стандарт качества или подтверждение того, что мы сами не создаем загрязнение. Мы делимся этими данными с обществом, чтобы люди были достаточно уверены в том, что загрязнение не образуется от такой станции ни в одном режиме работы".

Группа энергетических компаний Gren планирует до 2029 года инвестировать в Латвии 200 млн евро, в том числе в создание регенерационной станции в Ацоне. Планируется, что объемы регенерации станции составят 150-200 тыс. тонн в год, что обеспечит энергией около 40 000 домашних хозяйств.

Говоря о влиянии станций регенерации или мусоросжигательных заводов на окружающую среду, председатель правления организации Zero Waste Latvija Анна Дошкина упомянула исследование, проведенное рядом со станцией регенерации отходов Gren в Литве – там в хвое и яйцах были обнаружены диоксины и стойкие органические загрязнители, опасные для здоровья человека, опасные в пищевых продуктах – произведенные там яйца не были пригодны для еды.

Ванагс на это ответил, что предприятию известно об этом исследовании. Оно проводилось возле Клайпедской регенерационной станции, которая успешно работает уже 11 лет. Компании Gren неприятно узнать, что в природе есть загрязнение, но Ванагс считает, что это исследование – лишь первый шаг, и необходимо исследовать дальше, чтобы установить, откуда взялось загрязнение и в какое время оно возникло - это вполне могло случиться 50 или 60 лет назад. Он указал на другое исследование, которое подтверждает, что это загрязнение не связано с регенерационной установкой в ​​Клайпеде.

Парламентский секретарь Министерства охраны среды и регионального развития Илзе Дамбите-Дамберга рассказала в программе, как контролируется деятельность таких компаний и выдаются разрешения на их строительство. Первый, кто принимает решение – это конкретное самоуправление. Известно, что предприятие Gren уже ознакомило самоуправление Саласпилсского края с идеей строительства. Компания также должна соблюдать нормативные акты в том, что касается влияния на окружающую среду, получить разрешение на строительство, а вся деятельность строго контролируется Государственной службой окружающей среды, Инспекцией здравоохранения и другими учреждениями.

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