Тот факт, что Латвия не выразила соболезнования Ирану в связи с гибелью его президента в результате крушения вертолета, достаточно ясно показывает позицию Латвии, заявила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе Kāpēc. Министр добавила, что соболезнование - это специфический "жанр" дипломатии, и страны обычно не согласовывают этот шаг друг с другом, но дипломатия требует поддержания отношений и со странами, которые не являются нашими единомышленниками.

Тот факт, что Латвия не выразила соболезнования Ирану в связи с гибелью его президента в результате крушения вертолета, достаточно ясно показывает позицию Латвии, заявила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе Kāpēc. Министр добавила, что соболезнование - это специфический "жанр" дипломатии, и страны обычно не согласовывают этот шаг друг с другом, но дипломатия требует поддержания отношений и со странами, которые не являются нашими единомышленниками.

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