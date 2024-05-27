Тот факт, что Латвия не выразила соболезнования Ирану в связи с гибелью его президента в результате крушения вертолета, достаточно ясно показывает позицию Латвии, заявила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе Kāpēc. Министр добавила, что соболезнование - это специфический "жанр" дипломатии, и страны обычно не согласовывают этот шаг друг с другом, но дипломатия требует поддержания отношений и со странами, которые не являются нашими единомышленниками.
Тот факт, что Латвия не выразила соболезнования Ирану в связи с гибелью его президента в результате крушения вертолета, достаточно ясно показывает позицию Латвии, заявила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе Kāpēc. Министр добавила, что соболезнование - это специфический "жанр" дипломатии, и страны обычно не согласовывают этот шаг друг с другом, но дипломатия требует поддержания отношений и со странами, которые не являются нашими единомышленниками.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv