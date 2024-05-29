С 8 января по 7 апреля этого года административные наказания получили четыре депутата Сейма, говорится в сообщении информационного центра Министерства внутренних дел парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям.
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