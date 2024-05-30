С приближением летних каникул Служба госдоходов (VID) напоминает, что родители имеют право сохранить налоговые льготы на детей, которые работают только летом и не достигли 19 лет и учатся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.
С начала мая школьники активно регистрируются на сайте NVA в качестве желающих поработать летом. Эта опция открыта до 16 августа. Пытаться можно — вакансии обновляются.
В этом году на летнюю программу занятости выделено 4 357 920 евро, что достаточно для трудоустройства 10 376 школьников.
С какого возраста можно работать?
Где искать вакансию?
Какие налоговые льготы для родителей?
Как школьник платит налоги?
Что если работодатель – фермер?
Что писать в налоговой книжке?
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