С приближением летних каникул Служба госдоходов (VID) напоминает, что родители имеют право сохранить налоговые льготы на детей, которые работают только летом и не достигли 19 лет и учатся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

С начала мая школьники активно регистрируются на сайте NVA в качестве желающих поработать летом. Эта опция открыта до 16 августа. Пытаться можно — вакансии обновляются.

В этом году на летнюю программу занятости выделено 4 357 920 евро, что достаточно для трудоустройства 10 376 школьников.

С какого возраста можно работать?

Где искать вакансию?

Какие налоговые льготы для родителей?

Как школьник платит налоги?

Что если работодатель – фермер?

Что писать в налоговой книжке?

Сколько должны платить?

Что оплачивает государство?

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