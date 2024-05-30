При пересмотре Закона об административных территориях и населенных пунктах наиболее важен вопрос об объединении Вараклянского и Мадонского краев, а остальные предложения требуют "вдумчивого, структурированного обсуждения", заявил в передаче Spried ar Delfi секретарь парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям Эрвин Лабановские ("Прогрессивные").

Лабановскис выразил надежду, что закон будет принят в окончательном чтении лишь с одним концептуальным изменением - о Вараклянском крае. Со своей стороны Витенбергс отметил, что во вторник при рассмотрении поправок в комиссии "царил огромный хаос, сами депутаты не понимали, как двигаться дальше". "Из прочих предложений вырван именно вопрос о Варакляны, сегодня они снова что-то дробят и рассматривают. Невозможно прогнозировать, как это будет выглядеть в итоге во втором чтении", - сказал оппозиционный политик.

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