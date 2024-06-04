Во вторник, 4 июня, Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам поддержала во втором чтении предложение Министерства благосостояния внести в Закон "О труде" поправки. В них говорится: работодатель сможет требовать от работника знание иностранного языка только, если такие знания объективно и обоснованно необходимы для исполнения трудовых обязанностей. Русский язык в Латвии считается также иностранным.