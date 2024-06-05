Министерство земледелия не поддерживает внезапное желание Европейской комиссии (ЕК) пересмотреть предоставленные государствам-членам Европейского союза (ЕС) и действующие сейчас отступления для традиционно копченых мясных и рыбных продуктов, которые предназначены для реализации на рынке на территории этих государств, сообщили порталу Delfi в министерстве.

Также Минземледелия не поддерживает пересмотр максимально допустимых уровней полициклических ароматических углеводородов для копченых продуктов, предусмотренных для распространения в других странах-членах ЕС. На данный момент ЕК хочет снизить максимально допустимые уровни полициклических ароматических углеводородов для копченых продуктов, продаваемых латвийскими производителями в других странах ЕС. По мнению Минземледелия, это навредит латвийским производителям и поставит их в неравные условия конкуренции с другими производителями копченостей.

Министерство активно работает над тем, чтобы сохранить действующие в Латвии отступления, разрешающие использование определенных ароматизаторов для приготовления традиционно копченой свинины, куриного мяса горячего копчения, колбас горячего копчения, дичи горячего копчения, а также рыбы горячего копчения.

В ведомстве подчеркнули, что Латвия стала первой страной-членом ЕС, которая сразу же указала ЕК на то, что в нынешней ситуации нет необходимости пересматривать нормы традиционного копчения в отношении копченостей, произведенных в Латвии как для внутреннего рынка, так и для реализации в других странах-членах ЕС.

В конце июня в силу вступит новое регулирование ЕС о непродлении разрешений на использование восьми ароматизаторов дыма для изготовления копченостей. Дело в том, что Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов признало их потенциально опасными для здоровья людей.

Латвия вместе с некоторыми другими странами-членами ЕС добилась более длинного переходного периода в пять лет - до 1 июля 2029 года. В это время участвующие в обороте продуктов предприниматели смогут использовать ароматизаторы для копчения.

В случае, если к концу переходного периода в 2029 году не будут разработаны новые ароматизаторы, производители смогут вернуться к традиционным методам копчения в древесном дыму, чтобы сохранить традиционный вкус копченостей. Возможная замена ароматизаторов дыма традиционным методом копчения стала причиной неожиданного решения ЕК срочно пересмотреть максимальные уровни полициклических ароматических углеводородов при копчении рыбы и вновь ввести их для копченых сыров.

Латвия - одна из немногих стран ЕС, которая до сих пор коптит мясо, рыбу и сыры традиционным способом - с помощью древесного дыма. В настоящее время Минземледелия активно работает над тем, чтобы заручиться поддержкой других государств-членов ЕС и сохранить в европейском законодательстве отступление для традиционно копченой свинины, курицы горячего копчения, колбас горячего копчения, мяса дичи горячего копчения и традиционно горячего копчения рыбы, чтобы предприятия по переработке мяса и рыбы, работающие на внутренний рынок Латвии, не пострадали.

На данный момент отступления в отношении традиционно копченых мясных продуктов имеют Латвия, Хорватия, Кипр, Финляндия, Ирландия, Польша, Португалия, Словакия, Испания и Швеция, а в отношении копченой рыбы - Латвия, Финляндия и Швеция.

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