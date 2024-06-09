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В субботу, 8 июня, на выборах в Европарламент проголосовали как минимум 521 325 избирателей, или 33,83% от общего числа имеющих право голоса, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Явка сравнима с показателями прошлых евровыборов 2019 года - тогда на избирательные участки пришли 33,53% имеющих права голоса. Итоги выборов - какие кандидаты от каких партий избраны в Европарламент - будет публично объявлено только в ночь с воскресенья, 9 июня, на понедельник, 10 июня.

По информации от 9 июня, когда появились данные о выборах за рубежом, количество голосовавших латвийцев увеличилось. Изначальные известные цифры - голосовали 520 465 избирателей, или 33,77% от общего числа имеющих право голоса. Это были данные по информации по 980 из 999 избирательных участков. Явка немного возрастет, но уже незначительно.

Теперь ЦИК сообщает о новых данных: проголосовали не менее 521 325 избирателей, или 33,83% от общего числа имеющих право голоса жителей.

За границей всего на 51 участке проголосовали 6915 избирателей, или 3,87% от зарегистрированных там имеющих право голоса. Наибольшая активность избирателей была в Брюсселе, где проголосовали 653 избирателя. На втором месте по активности - участок в Лондоне, где проголосовали 505 избирателей. Третье место занимают Нидерланды, где проголосовали 419 избирателей.

В Риге проголосовали 37,11% избирателей (26,52% с учетом граждан, проживающих за границей - они причисляются к Рижскому избирательному округу), в Видземе - 44,45%, в Курземе - 38,05%, в Земгале - 38,04%, в Латгалии - 24,90%.

Самая высокая явка в Саулкрастском крае - 65,02%. Более 50% избирателей проголосовали в Адажском и Марупском краях.

Аутсайдеры по явке - Даугавпилс (20,80%) и Резекненский край (20,79%).

Информация о том, какой была явка в разных регионах страны - будет обновляться.

Невзирая на то, что официальных результатов выборов сегодня еще не будет, партии соберутся в своих штабах в ночь с субботы на воскресенье. Это связано с тем, что выборы в Европарламент в других странах ЕС еще продолжаются. Последний избирательный участок - в Италии - закроется в 00.00 часов в ночь с воскресенья на понедельник по латвийскому времени.

Сегодня Латвия выбирала 9 депутатов, на места в Европарламенте претендуют 16 партий и политических объединений: всего 271 кандидат.

На выборах в Европарламент в Латвии у избирателей был выбор из следующих 16 списков:

  1. "Согласие"

  2. Новая Консервативная партия

  3. Национальное объединение

  4. "Латвия на первом месте"

  5. "Latvijas attīstībai"

  6. Партия Центра

  7. Объединение "Младолатыши"

  8. "Объединенный список"

  9. "Прогрессивные"

  10. "Tautas varas spēks"

  11. Движение "Par!"

  12. "Суверенная власть"

  13. "Tauta. Zeme. Valstiskums."

  14. Союз "зеленых" и крестьян

  15. "Новое Единство"

  16. "Стабильность"

Всего в Европарламент будут избраны от 27 стран 720 депутатов. Количество мандатов каждой страны "привязано" к числу жителей. Считается, что на этих выборах Европа может "поправеть" - таков пока политический тренд, считают эксперты.

В Европарламенте депутаты подразделяются на группы (аналог фракций в Сейме) по идеологиям, а не по странам. То есть, латвийский депутат, придерживающийся либеральных взглядов, будет работать в соответствующей таким воззрениям группе, социал-демократ или национал-консерватор - также в группах, которые отвечают взглядам партии, от которой он был избран. В последнем созыве Европарламента было семь таких идеологических групп - общеевропейских партий.

На выборах в Европарламент 2024 года наибольшее количество мест получит Германия - 96, за ней следуют Франция с 81 мандатом, Италия - 76, Испания - 61, Польша - 53, Румыния - 33, Нидерланды - 31, Бельгия - 22, Греция - 21. , Чехия – 21, Швеция – 21, Португалия – 21, Венгрия – 21, Австрия – 20, Болгария – 17, Дания – 15, Финляндия – 15, Словакия – 15, Ирландия – 14, Хорватия – 12, Литва – 11 , Словения – девять, Латвия – девять, Эстония – семь, Кипр – шесть, Люксембург – шесть и Мальта – шесть.

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