В субботу, 8 июня, на выборах в Европарламент проголосовали как минимум 521 325 избирателей, или 33,83% от общего числа имеющих право голоса, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Явка сравнима с показателями прошлых евровыборов 2019 года - тогда на избирательные участки пришли 33,53% имеющих права голоса. Итоги выборов - какие кандидаты от каких партий избраны в Европарламент - будет публично объявлено только в ночь с воскресенья, 9 июня, на понедельник, 10 июня.

По информации от 9 июня, когда появились данные о выборах за рубежом, количество голосовавших латвийцев увеличилось. Изначальные известные цифры - голосовали 520 465 избирателей, или 33,77% от общего числа имеющих право голоса. Это были данные по информации по 980 из 999 избирательных участков. Явка немного возрастет, но уже незначительно.

Теперь ЦИК сообщает о новых данных: проголосовали не менее 521 325 избирателей, или 33,83% от общего числа имеющих право голоса жителей.

За границей всего на 51 участке проголосовали 6915 избирателей, или 3,87% от зарегистрированных там имеющих право голоса. Наибольшая активность избирателей была в Брюсселе, где проголосовали 653 избирателя. На втором месте по активности - участок в Лондоне, где проголосовали 505 избирателей. Третье место занимают Нидерланды, где проголосовали 419 избирателей.

В Риге проголосовали 37,11% избирателей (26,52% с учетом граждан, проживающих за границей - они причисляются к Рижскому избирательному округу), в Видземе - 44,45%, в Курземе - 38,05%, в Земгале - 38,04%, в Латгалии - 24,90%.

Самая высокая явка в Саулкрастском крае - 65,02%. Более 50% избирателей проголосовали в Адажском и Марупском краях.

Аутсайдеры по явке - Даугавпилс (20,80%) и Резекненский край (20,79%).

Информация о том, какой была явка в разных регионах страны - будет обновляться.

Невзирая на то, что официальных результатов выборов сегодня еще не будет, партии соберутся в своих штабах в ночь с субботы на воскресенье. Это связано с тем, что выборы в Европарламент в других странах ЕС еще продолжаются. Последний избирательный участок - в Италии - закроется в 00.00 часов в ночь с воскресенья на понедельник по латвийскому времени.

Сегодня Латвия выбирала 9 депутатов, на места в Европарламенте претендуют 16 партий и политических объединений: всего 271 кандидат.

На выборах в Европарламент в Латвии у избирателей был выбор из следующих 16 списков:

"Согласие" Новая Консервативная партия Национальное объединение "Латвия на первом месте" "Latvijas attīstībai" Партия Центра Объединение "Младолатыши" "Объединенный список" "Прогрессивные" "Tautas varas spēks" Движение "Par!" "Суверенная власть" "Tauta. Zeme. Valstiskums." Союз "зеленых" и крестьян "Новое Единство" "Стабильность"

Всего в Европарламент будут избраны от 27 стран 720 депутатов. Количество мандатов каждой страны "привязано" к числу жителей. Считается, что на этих выборах Европа может "поправеть" - таков пока политический тренд, считают эксперты.

В Европарламенте депутаты подразделяются на группы (аналог фракций в Сейме) по идеологиям, а не по странам. То есть, латвийский депутат, придерживающийся либеральных взглядов, будет работать в соответствующей таким воззрениям группе, социал-демократ или национал-консерватор - также в группах, которые отвечают взглядам партии, от которой он был избран. В последнем созыве Европарламента было семь таких идеологических групп - общеевропейских партий.

На выборах в Европарламент 2024 года наибольшее количество мест получит Германия - 96, за ней следуют Франция с 81 мандатом, Италия - 76, Испания - 61, Польша - 53, Румыния - 33, Нидерланды - 31, Бельгия - 22, Греция - 21. , Чехия – 21, Швеция – 21, Португалия – 21, Венгрия – 21, Австрия – 20, Болгария – 17, Дания – 15, Финляндия – 15, Словакия – 15, Ирландия – 14, Хорватия – 12, Литва – 11 , Словения – девять, Латвия – девять, Эстония – семь, Кипр – шесть, Люксембург – шесть и Мальта – шесть.

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