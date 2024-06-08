Кандидаты в депутаты Европарламента сегодня активно голосуют сами, с радостью позируют перед фотографами и операторами, а также охотно говорят с масс-медиа. Отчасти и это - попытка привлечь к себе внимание, ведь до у избирателей есть часы для голосования. Портал Delfi цитирует политиков по агентству LETA, не отдавая преимущества ни одной партии или кандидату.

Судя по публикуемым фото, ВИП-избиратели - то есть, сами кандидаты в депутаты или просто политики - предпочли голосовать в центре Риги: в Рижской Государственной 1-й гимназии на бульваре Райниса или же в Рижской гимназии Наталии Драудзини на улице Бруниниеку.

Практически все кандидаты - после слов президента Эдгара Ринкевича о том, что сами политики отчасти виноваты в том, что многие граждане не голосуют - рассуждают о том, что нужно сделать, чтобы повысить явку на выборах.

Третий номер в списке "Нового Единства" Сандра Калниете заявила, что цель премьерской партии - получить три мандата, но все в руках избирателей. Калниете прогнозирует, что итоговая явка превзойдет результат прошлых выборов 2019 года.

Лидер списка "Нового Единства" Валдис Домбровскис осторожнее: прогнозирует, что партия получит на выборах два мандата. А вот три мандата - это, по его словам, будет "отличный результат". Еврокомиссар Домбровскис прогнозирует, что явка избирателей будет в исторических границах (в 2014 году - свыше 30%, в 2019 году - свыше 33,5%).

Лидер списка "Согласия" Нил Ушаков прогнозирует, что активность избирателей на выборах в Европарламент - и в Латвии, и в ЕС в целом может быть ниже, чем на предыдущих выборах 2019 года. По словам Ушакова, избиратели более мобилизованы выборами национальных парламентов, а евровыборы в ЕП они не воспринимают с такой высокой ответственностью, хотя и интересуются работой Европарламента в Брюсселе.

"Более низкая явка избирателей делает результаты выборов скорее лотереей, поэтому результаты будут очень похожи на те, которые показывают данные последних социологических опросов, но мы не можем исключать сюрпризов", - признал политик.

Комментируя низкую явку избирателей в Латгалии, Ушаков подчеркнул, что участие каждого гражданина в выборах Европарламента уже будет большим достижением. И экономическое, и социальное положение Латгалии, ощущение маргинализации региона, страх за безопасность, а также ситуация с беженцами – это вопросы, которые больше всего беспокоят жителей Латгалии, подчеркнул Ушаков.

Кандидат номер один от "Объединенного списка" Рейнис Познякс оптимистичнее - прогнозирует явку в 35% (в 2019 году явка составила 33,53%). По словам Познякса, только во время встреч с кандидатами в регионах, в том числе, в Латгалии некоторые люди узнавали о том, что в стране вскоре состоятся выборы в Европарламент. "Это в большой мере ответственность политиков", - признал Познякс.

Элина Пинто (номер один в списке "Прогрессивных") выразила уверенность в том, что партия получит мандат депутата Европарламента. Надеется Пинто и на то, что итоговая явка будет выше, чем на предыдущих евровыборах в 2019 году. Основные надежды - на молодежь: что она понимает - нельзя оставлять решения на откуп старшему поколения, надо самим брать ответственность. Кандидат номер 2 в списке "Прогрессивных" Мартиньш Стакис заявил, что партия получит один мандат депутата Европарламент. В таком случае вопрос - чей это будет мандат: Пинто или Стакиса?

Кандидат в депутаты от Национального объединения Рихардс Колс считает, что решения Европарламента должны стать ближе к простым жителям. Колс признал: у людей есть представления о том, что Европарламент и Брюссель - это что-то далекое. Поэтому, по его словам, наиболее важные вопросы должны изначально обсуждаться на муниципальном, национальном, парламентском и правительственном уровнях, и только потом общество сможет за них голосовать. Люди склонны полагать, что девять депутатов, избранных в Европарламент в Латвии, ничего не могут изменить, но последние 20 лет доказывают, что наша страна способна влиять на вопросы на уровне ЕС, сказал Колс.

Мысль однопартийца продолжила и кандидат в депутаты Европарламента Инара Мурниеце: по ее словам, надо искать интересные форматы дебатов, чтобы побудить жителей голосовать на евровыборах. Мурниеце также выразила благодарность тем, кто проголосовал предварительно, подчеркнув, что это был ответственный и правильный выбор.

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