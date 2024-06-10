Foto: ReTV

Проекту "Бэби-бокс - место жизни ребенка" в этом году исполняется 15 лет. Первый бэби-бокс был оборудован при Детской клинической университетской больнице в Риге. Подобные посзже открылись в Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе, Резекне, Мадоне, Валмиере и Елгаве. При открытии бэби-бокса в больнице ставится и указатель на него, но за давностью лет большинство из табличек выцвели и износились, поэтому в сотрудничестве с Латвийским детским фондом собираются пожертвования на восстановление указателей (здесь).

Бэби-бокс на территории Видземской больницы в Валмиере – одни из восьми в Латвии. Здесь также планируется восстановить указатель к месту, где попавшая в безвыходную ситуацию мать может оставить своего малыша. Бэби-бокс находится здесь уже 11 лет - за это время туда поместили двух младенцев, причем обоих в 2015 году.

На территории Видземской больницы только один указатель в хорошо заметном месте, по пути к главному входу. Тут же за углом расположен и сам бэби-бокс. Как рассказала руководитель проекта Лаура Звирбуле, на территории Даугавпилсской больницы ни указатель, ни сам бэби-бокс обнаружить невозможно.

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