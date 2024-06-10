Посидеть в блиндаже и проникнуться ощущениями военного, который в нем прятался во время боев - уже сегодня это реально. В Земгальском регионе активно идет процесс выявления и изучения объектов военного наследия, которые включат в общий сайт Military Heritage. По таким местам разрабортают специальные маршруты для любителей военного туризма. Местных жителей просят сообщать об известных им местах и делиться сохранившимися в семье воспоминаниями об исторических событиях.

В Земгале военных объектов было много, но, к сожалению, многие были уничтожены недальновидными чиновниками самоуправлений и частными лицами, сожалеет историк Нормунд Йерумс, руководитель Терветского исторического музея. В качестве примера он упомянул ракетные базы в Аугсткалне, в Тиси.

Интеерсные объекты есть в каждом крае. Необходимо понять, в каком состоянии инфраструктура, есть ли подъездные дороги, в каком они состоянии. Хочет ли хозяин земли, чтобы эти объекты посещались?

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