Построенный в 1939 году мост на 2-м километре дороги Тукумс-Кандава не ведет ни через реку, ни через какой-либо ров или канал. Он был построен на искусственной насыпи, под мостом планировалась железнодорожная линия, но планы нарушила Вторая мировая война, Латвия была оккупирована и железную дорогу в этом месте так и не построили. А уникальный монолитный железобетонный мост пережил войну, советскую оккупацию и до сих пор служит автомобилистам, которые едут из Тукумса в Кандаву по грунтовой дороге. Однако оператор моста VSIA Latvijas Valsts ceļi считает, что сохранять мост бесполезно - был объявлен конкурс на его снос.