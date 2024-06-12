Foto: Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājums

Построенный в 1939 году мост на 2-м километре дороги Тукумс-Кандава не ведет ни через реку, ни через какой-либо ров или канал. Он был построен на искусственной насыпи, под мостом планировалась железнодорожная линия, но планы нарушила Вторая мировая война, Латвия была оккупирована и железную дорогу в этом месте так и не построили. А уникальный монолитный железобетонный мост пережил войну, советскую оккупацию и до сих пор служит автомобилистам, которые едут из Тукумса в Кандаву по грунтовой дороге. Однако оператор моста VSIA Latvijas Valsts ceļi считает, что сохранять мост бесполезно - был объявлен конкурс на его снос.

"Мост сильно изношен, у него есть дефекты, выявлена также недостаточная несущая способность конструкций. Поскольку железнодорожной линии не существует, мост не имеет функционального значения и его восстановление технически и экономически не оправдано", — заявили в LVC. Место снесенного моста будет засыпано, а профиль дороги выровнен.

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