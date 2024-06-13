12 июня комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлением решила направить на дальнейшее рассмотрение гражданскую инициативу с портала manabalss.lv, которая предусматривает перенаправить на поддержку спорта те средства, которые Латвия выделяет на Евровидение. Депутаты, признавая, что финансирование спорта недостаточное, заявили, что не нужно противопоставлять спорт культуре.
Свою поддержку инициативе выразили более 11 000 жителей. Богданович сомневается, что Евровидение существенно помогает имиджу и репутации Латвии. "Его участники ведут себя непристойно, и это афишируется как норма", - говорит автор инициативы.
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