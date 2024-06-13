12 июня комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлением решила направить на дальнейшее рассмотрение гражданскую инициативу с портала manabalss.lv, которая предусматривает перенаправить на поддержку спорта те средства, которые Латвия выделяет на Евровидение. Депутаты, признавая, что финансирование спорта недостаточное, заявили, что не нужно противопоставлять спорт культуре.