В прошлом году рижан стало на 4600 меньше: украинцы приезжают гораздо реже, а естественная убыль населения нарастает с каждым годом. Сохраняется и тенденция переезда за пределы столицы - в тихие и зеленые пригороды. На сегодня больше всего рижан проживает в столичном микрорайоне Пурвциемс.

Число жителей столицы неуклонно сокращается с 2017 года. В начале этого года в Риге проживало 674 500 человек, что на 0,7% меньше, чем в прошлом году, сообщает Управление по делам гражданства и миграции.

Только в 2022 году негативную тенденцию удалось переломить, благодаря притоку украинских беженцев. Но уже в прошлом году "украинский фактор" не сработал. Риге надо серьезно думать о новых методах удержания и привлечения жителей. И вот, что она предлагает...

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