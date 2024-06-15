Главный титул ежегодного конкурса "Мотоцикл года в Латвии" завоевал классический родстер BMW "R 12 nineT". Это решение организаторы конкурса огласили на церемонии награждения в торговом центре Mols в четверг, 13 июня.

Какие подвиги должен совершить байк, чтобы его назвали главным в году на территории Латвии? И кто это решает?

"R 12 nineT" оснащен легендарным двигателем BMW типа boxer — объемом 1170 кубических сантиметров, двухцилиндровым оппозитным мотором. Он развивает мощность 109 лошадиных сил и крутящий момент в 116 Нм. Цены на "R 12 nineT" стартуют от 17,5 тысяч евро.

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