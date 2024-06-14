Государственная полиция решила применить наказание в виде денежного штрафа к некой женщине, которая высказывала угрозы в социальной сети в адрес журналистки "Re:Baltica" Инги Сприньге.

Государственная полиция приняла решение о применении административного взыскания к лицу, привлеченному к ответственности за агрессивное поведение, направленное в отношении другого человека. За такое нарушение закон предусматривает штраф от 70 до 500 евро, однако точную сумму штрафа полиция агентству LETA не раскрыла.

Как уже сообщалось, что журналистке угрожали в переписке после того, как она пригласила съездить на спектакль Šķelšanās ("Разобщение") Рижского Русского театра имени Чехова и Центра исследовательской журналистики Re:Baltica в Даугавпилс. В переписке также участвовали Наталья Русинова и Оскарс Лекунс, которые, в частности, угрожали изнасиловать журналистку.

Инга Сприньге сказала агентству LETA> что удивлена ​​угрозой, поскольку в последнее время редко получает комментарии подобного рода. Кроме того, в социальных сетях в последнее время не было c ее стороны комментариев на "раскалывающие" темы.

Журналистка рассказала, что Русинова регулярно комментирует ее посты. Лекунс сам связался со Сприньге, объяснив, что он "против насилия", но выступает против разделения общества. Однако Сприньге решила написать заявление в Государственную полицию на обоих лиц, поскольку такой вид общения не может быть нормой, под предлогом "а я уже ничего".

Последствия спектакля Šķelšanās ("Разобщение")

28 мая Рижский русский театр имени Чехова и Центр журналистских расследований "Re:Baltica" представили постановку "Разобщение" в Даугавпилсском театре. Спектакль был показан 4 марта в Рижском Русском театре и планировался как разовое мероприятие, однако после призывов повторить спектакль было решено предложить публике для просмотра еще раз - в Даугавпилсе.

Спектакль - своеобразное продолжение документального сериала Šķelšanās ("Разобщение"), посвященного расколу общества по этническому признаку. Основные события сериала происходят в самом русскоязычном городе страны - Даугавпилсе. Спектакль рассказывает о закулисье съемок, авторы сериала делятся своими личными историями.

Фонд общественной интеграции (SIF) уже потребовал у центра журналистских исследований Re:Baltica вернуть 127,5 евро за надписи на русском языке на палатках центра в документальном сериале Šķelšanās ("Раскол"). Это не первый случай, когда SIF требует обратно часть выделенного финансирования, отметили в фонде. SIF также начал проверку с призывом оценить, соответствует ли 4-я серия документального сериала правилам проекта и не нарушает ли она правила конкурса, об этом сообщил портал LSM.lv.

Дело о преследовании Сприньге

В прошлом году в тюрьму был заключен Янис Сондарс, осужденный за преследование Инги Сприньге.Департамент по уголовным делам Верховного суда (ВС) принял решение не возбуждать кассационное производство по делу, по которому Сондарс был приговорен к двум месяцам тюремного заключения за преследование Сприньге Таким образом приговор вступил в законную силу.

Сондарсу было предъявлено обвинение в многочисленных угрозах и преследовании, а также в неоднократном и продолжительном нежелательном общении с человеком, у которого были основания опасаться за свою безопасность.

Сондарс хотел запугать незнакомую ему лично журналистку. Осужденный был недоволен деятельностью "Re:Baltica" и публикациями Сприньге. Сондарс преследовал журналистку почти два года, осознавая, что Спринге не желает с ним общаться.

Он угрожал журналистке в прямых эфирах социальной сети Facebook, приходил в офис "Re:Baltica" с поминальным букетом и много раз звонил на личный телефон Спринге, отправлял текстовые сообщения с угрозами с помощью SMS, WhatsApp и других средств коммуникации.

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