Со сцены Дома Единства звучали истории, похожие на очень личные. Для некоторых — личные до слез. Премьера интерактивной постановки "Разобщение" состоялась в Риге в марте, а 28 мая спектакль привезли в Даугавпилс, поближе к его главным героям. И это был последний его показ. Журналист латышской редакции портала Delfi Сармите Колате поделилась впечатлениями от увиденного.

О том, как спектакль принимали в Риге — читайте колонку журалиста русской редакции Delfi Дануты Дембовской - здесь.

В Даугавпилс из Риги я ехала так же, как и журналистки Re:Baltica в документальном сериалае Šķelšanās ("Разобщение") — на поезде. Три с половиной часа в раскаленном вагоне без кондиционера при температуре +28 - даже открытые окна не помогают. Поезд - это объединяющий мотив спектакля – актеры сидят в воображаемом вагоне, направляющемся в Даугавпилс, а журналисты делятся опытом и мыслями, которые остались за кадром сериала. В Даугавпилсе, городе, проблемы которого разбирают в сериале, я попыталась узнать, как восприняли "Разобщение" местные жители.

Сериал "Разобщение" вышел в начале года. Его можно было посмотреть на TV3, а теперь на YouTube. Следом вышел спектакль. В ней участвовали журналисты Re:Baltica Санита Емберга, Инесе Браже, Анния Петрова, Инга Сприньге, а также Инна Плавока и Наталья Пальчевска из единственного в Даугавпилсе независимого СМИ Chayka.lv. Спектакль поставил режиссёр Валтер Силис, драматург – Артур Дицис. Вместе с журналистами в нем участвовали и актеры Рижского русского театра им. Михаила Чехова Вероника Плотникова, Яна Хербста, Александр Маликов и Дмитрий Егоров.

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