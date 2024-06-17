Рижская дума внесла поправки в правила пользования общественным транспортом, запретив в трамваях, троллейбусах и автобуса находиться с открытыми бутылками и банками с напитками. Предложение вызвало споры между депутатами, поскольку появилось внезапно и не совсем понятно, какие напитки можно будет употреблять в общественном транспорте.

Депутат аргументировал свое предложение тем, что он часто пользуется трамваем №1 и уже дважды видел молодых людей, которые находились рядом с другими пассажирами с открытыми кружками с кофе, рискуя как минимум облить окружающих, также юноши могли испачкать сиденья в общественном транспорте. Депутат также признал, что в кружках молодых людей на самом деле был не кофе, а алкоголь.