Рижская дума внесла поправки в правила пользования общественным транспортом, запретив в трамваях, троллейбусах и автобуса находиться с открытыми бутылками и банками с напитками. Предложение вызвало споры между депутатами, поскольку появилось внезапно и не совсем понятно, какие напитки можно будет употреблять в общественном транспорте.
Депутат аргументировал свое предложение тем, что он часто пользуется трамваем №1 и уже дважды видел молодых людей, которые находились рядом с другими пассажирами с открытыми кружками с кофе, рискуя как минимум облить окружающих, также юноши могли испачкать сиденья в общественном транспорте. Депутат также признал, что в кружках молодых людей на самом деле был не кофе, а алкоголь.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv