Рижская дума внесла поправки в правила пользования общественным транспортом, запретив в трамваях, троллейбусах и автобуса находиться с открытыми бутылками и банками алкогольных напитков. Появившееся внезапно предложение вызвало споры между депутатами. Не совсем понятно, какие напитки можно употреблять в общественном транспорте.

На заседании Рижской думы депутаты приняли решение внести изменения в правила пользования общественным транспортом столицы. Предложение внес депутат от "Согласия" Константин Чекушин, попросив дополнить список вещей и действий, которые запрещены в общественном транспорте, и отдальным пунктом, что в пассажирском салоне нельзя находиться с любым напитком в открытой таре, не имеющей крышки или пробки.

Депутат аргументировал свое предложение тем, что часто пользуется трамваем №1 и дважды видел молодых людей, которые находились рядом с другими пассажирами с открытыми стаканчиками кофе, рискуя как минимум облить окружающих.

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