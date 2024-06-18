Через бинокль мы увидели в открытом море минный тральщик Virsaitis, до которого нам предстоит добраться. Через некоторое время со стороны корабля показалась, прыгая по волнам, небольшая моторная лодка, в которую нам с фотографом придется сесть. Прямо посреди моря, спустившись с патрульного корабля Viesīte. И вот я делаю шаг в бездну...

Скажу честно – довольно экстремальное "развлечение" для человека, не умеющего плавать. Но слишком уж велик соблазн увидеть своими глазами то, что видят лишь немногие.

Когда в прошлом году в редакции возникла идея написать репортаж о том, как нейтрализуют мины в Балтийском море, первая мысль была о том, что это будет довольно сложно: правила безопасности, согласование… Но, что удивительно, в тот же день от Морских сил пришел ответ: "да, это возможно". Оставалось только дождаться весны и международных военных учений BALTOPS 24.

Наше приключение началось с посадки на патрульный корабль Viesīte, который погожим летним утром прибыл к 22-му причалу Вентспилсского порта, чтобы перевезти нас. Нас приятно удивило понимание и терпение экипажа при приеме пассажиров, единственным опытом которых на воде был паром и какой-то экскурсионный катер...

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