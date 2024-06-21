Все ждали резкий "правый поворот" в масштабе ЕС, но его не случилось. Почему? Кого мы избрали в Европарламент, и что будет дальше? Итоги евровыборов в подкасте Delfi "Шоу Шумана" подводят журналистки Данута Дембовская и Александра Полещук.

В этом выпуске:

Почему "Новое Единство" выиграло выборы в Европарламент вопреки скандалам о "спецрейсах Кариньша"и "якобы имевшей место партийной черной кассе"?

Как отличаются у латвийских партий "европейская повестка дня" и "повестка дня для внутреннего пользования"?

Неудачники выборов в 14-й Сейм получили представительство в Европарламент: это заявка на возрождение или нет?

Парадоксальная ситуация: в странах-законодателях либеральных ценностях в "старой Европе" - например, во Франции, на выборах в Европарламент победили правые, а в Восточной Европе, которую всегда подозревают в популизме, все более-менее спокойно. Почему так?

"Шоу Шумана"* — подкаст портала Delfi о Евросоюзе вообще и выборах в Европарламент в частности. Журналисты Данута Дембовская и Александра Полещук человеческим языком рассказывают о том, как все устроено в Брюсселе и Страсбурге.

* Робер Шуман — французский и европейский политик, один из основателей Европейского союза, Совета Европы и НАТО. Иногда его называют "отцом ЕС". В честь Шумана названа станция метро в Брюсселе — через нее проходят все, кто приезжает в Европарламент.

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