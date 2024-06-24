Отсутствие финансирования, которое, как говорят, возникло в результате отказа от продажи спорного предприятия "Zemgales veselības centrs", заставило Елгавский край сократить свои расходы. Чтобы залатать дыру в бюджете, было решено отказаться от плановых поездок, в том числе самодеятельных коллективов, командировок. Приходится отказываться от покупки различных товаров, а также откладывать плановые ремонты на 22 участках дорог.

Максимально сэкономить средства можно в в сфере управления недвижимостью за счет оптимизации хозяйственных расходов. Финансирование культуры сократилось на 24,41%. Также будет меньше денег на спорт, образование и управление. "У работников будет нормальный рабочий график, и никого не уволят. Это административные расходы, которые затрагивают все сферы. В основном это различные услуги, в том числе пересмотренные статьи расходов на товары. Возможно, какое-то меропритие будет меньше меньше, но в целом, ничто не будет прервано", — говорит представитель Елгавской краевой думы Илзе Витола.