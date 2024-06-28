В Риге уже третий год реконструируют улицу Слокас, что существенно влияет на повседневную жизнь в нескольких микрорайонах Пардаугавы. Жителям этих микрорайонов реконструкция затрудняет передвижение на общественном транспорте, на автомобиле, велосипеде и даже пешком. Критика прозвучала и по организации работ, а там, где они завершены, результаты тоже вызывают нарекания. Между тем в самоуправлении говорят, что все идет по плану.