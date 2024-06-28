В Риге уже третий год реконструируют улицу Слокас, что существенно влияет на повседневную жизнь в нескольких микрорайонах Пардаугавы. Жителям этих микрорайонов реконструкция затрудняет передвижение на общественном транспорте, на автомобиле, велосипеде и даже пешком. Критика прозвучала и по организации работ, а там, где они завершены, результаты тоже вызывают нарекания. Между тем в самоуправлении говорят, что все идет по плану.
В 2021 году Rīgas satiksme подписало договор об этом проекте с дорожно-строительной компанией A.C.B. Работы стартовали в начале 2022 года с реконструкции подземных коммуникаций. И тут для местных жителей началась веселая жизнь.
Асфальт укладывают по ночам
Ремонтные работы на улице Слокас идут постоянно, даже ночью, рассказали Delfi руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане и руководитель проектов A.C.B Давис Серданс. По его словам, это обусловлено именно интенсивным движением транспорта: "Масштабные работы по асфальтированию проводятся ночью, когда движение не такое интенсивное".
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