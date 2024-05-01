"В апреле, вместо привычных трещин и воронок, на улицах появились асфальтовые кляксы и гудроновые швы. Правда, часть воронок и трещин оставлена в неприкосновенности – видимо, чтобы было с чем сравнивать", – написал в Delfi возмущенный житель Юрмалы, российский медиаменеджер на отдыхе Андрей Васильев и приложил фото с видео. Чего ждать от реконструкции переезда за 9 млн евро? В ответ представитель Юрмальской думы подробно разбирает судьбу каждого участка дороги.

С февраля плату за въезд в Юрмалу подняли до 3 евро и сделали круглогодичной. За эти деньги каждый желающий может испытать на прочность свою машину — удастся ли ей одолеть все препятствия, которые сулят новые реалии на юрмальских дорогах.

"На портале Delfi сообщили, что Юрмальская дума объявила начало реконструкции железнодорожного переезда в Дзинтари стоимостью в 9 млн евро, которая закончится в 2025 году. Могла бы не объявлять: проезжая часть сузилась до размеров двусторонней велодорожки и пробка местного (пока) значения, которая через пару месяцев обретет общекурортный масштаб, - написал в редакцию Delfi медиаменеджер Андрей Васильев. - Будет чем встретить сезон.

На фоне такого размаха даже неудобно упоминать – тем более, хвалиться – об окончании ремонта двух дорог совсем уж местного значения: проспекта Дзинтару и улицы Юрас. Даже неудобнее, чем по ним ездить. Никто не объявлял ни о стоимости этого ремонта, ни даже о его начале – неудобно!"

Житель Юрмалы: куда закопают еще 9 миллионов евро?

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