Один из старейших в странах Балтии детский лагерь "Альбатрос" примет бесплатно ребят из Латвии и Украины. Регистрация на бесплатные смены стартует 26 июня с 10.00. Отправиться на неделю в бесплатный лагерь смогут учащиеся рижских школ 1-12 классов не старше 18 лет, а также дети и подростки, задекларированные в Риге. Все бесплатные смены пройдут в августе на берегу Балтийского моря — в поселке Энгуре. В прошлом году все места разобрали в считаные минуты.

Смены тематические, при этом в каждой из них будет спорт, занятия по рукоделию, квесты, игры в виртуальную реальность, экскурсии и обучение латышскому языку. Это здоровый летний отдых в безопасной обстановке, здесь дети учатся дружить — причем не только друг с другом, но и с окружающей средой.

Узнать детали и подать заявку можно на сайте.

"Альбатрос" был основан в 1977 году на латвийских берегах Балтийского моря. Сегодня многие бывшие воспитанники лагеря привозят туда своих детей и даже внуков. Это не просто лагерь, а целое сообщество, почти 80% ребят приезжают в "Альбатрос" повторно, а многие из них "вырастают" в итоге в вожатых.

"Альбатрос" не только один из старейших, но и один из крупнейших лагерей стран Балтии. "У нас работают более пятидесяти профессиональных вожатых и пять сертифицированных руководителей", — рассказывает старший руководитель лагеря Александр Иванов.

Лагерь хранит традиции и при этом идет в ногу со временем. Так, песни у костра по-прежнему самый душевный момент для каждой смены, но дети играют в лазертаг, виртуальную реальность, занимаются цифровой фотографией и т.д.

Кроме того, "Альбатрос" расширяет границы: в прошлом году лагерь провел первые смены на Кипре, а также в сотрудничестве с партнерами организовал отдых для детей в Болгарии и ОАЭ."Мы несем ответственность за молодое поколение, за их воспитание и мировоззрение, поэтому так важно вкладывать все силы в детей.

Выездные лагеря несут имя Латвии в другие страны — наши дети показывают своим примером, как воспитала их родина, какие у них ценности, и это добавляет ещё больше ответственности за то, что мы делаем", — объясняет Александр.Сделать смены бесплатными стало возможным благодаря поддержке Рижской думы в сотрудничестве с Государственным центром содержания образования.

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