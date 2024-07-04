После расширения санкционного списка ЕС Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) принял решение закрыть в Латвии доступ к сайту voiceofeurope.com.

Как отмечают в NEPLP, санкции, введенные в связи с развязанной Россией войной против Украины, расширены и касаются теперь также приближенного к Путину бывшего украинского олигарха Виктора Медведчука и его соратника Артема Марчевского, а также связанного с ними сайта Voice of Europe.

NEPLP констатировал, что ранее сайт voiceofeurope.com был доступен и в Латвии.

20 июня 2024 года NEPLP получил письмо от компетентного органа, в котором говорится, что сайт voiceofeurope.com распространяет контент, представляющий угрозу национальной безопасности Латвии, а том числе агрессивную российскую пропаганду, фейковые новости, военную пропаганду, занимается разжиганием национальной розни, а также поддерживает военное вторжение России в Украину.

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