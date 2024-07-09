В последние годы наблюдается тенденция, что в социальном уходе нуждаются все более молодые люди и в более сложном состоянии здоровья, говорят в Центре социального ухода Siltais Гулбенского края. В результате у социальных работников увеличивается, нагрузка, растут и очереди на получение этих услуг.
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