В последние годы наблюдается тенденция, что в социальном уходе нуждаются все более молодые люди и в более сложном состоянии здоровья, говорят в Центре социального ухода Siltais Гулбенского края. В результате у социальных работников увеличивается, нагрузка, растут и очереди на получение этих услуг.