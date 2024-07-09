Менять систему пособий по болезни нужно очень разумно и осторожно, заявил министр благосостояния Улдис Аугулис в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Аугулис сказал, что он как министр благосостояния хотел бы, чтобы профсоюзы пришли к соглашению с работодателями, если потребуются какие-то изменения. Он напомнил, что вопрос подняли именно работодатели.

Аугулис подчеркнул, что мы все застрахованы на случай болезни. Поэтому возникает дилемма – мы хотим добиться, чтобы те, кто несправедливо использует больничные, использовали их меньше, но в то же время мы не должны позволять больному человеку выходить на работу из-за сокращения пособия.

Возможно, на какое-то время можно перейти в социальный бюджет, уменьшив нагрузку на работодателей, но это все равно уменьшит общий размер социальной поддержки застрахованного лица, сказал министр.

Аугулис также считает, что эти изменения следует рассматривать в контексте общих налоговых изменений. "Либо это повышение необлагаемого минимума, либо сокращение взносов социального страхования со стороны работников".

Дискуссии об изменениях в оплате больничных продолжаются.

В настоящее первый день нетрудоспособности работникам не оплачивается, за второй и третий день работодатель выплачивает не менее 75% дохода, а с четвертого по девятый день - не менее 80%. Если болезнь продолжается, выплату пособия берет на себя государство.

Минэкономики предлагает, чтобы первый день, как и раньше, не оплачивался, а на второй и третий день выплачивалось 60%. С четвертого по восьмой день выплачивается 70% зарплаты, а с девятого дня — 75%.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !