Информация о том, что по 7-му трамвайному маршруту будут ездить новые низкопольные трамваи, появилась еще в марте прошлого года. В середине мая этого года муниципальное предприятие Rīgas satiksme обещало, что низкопольные трамваи могут начать курсировать в рижский микрорайон Кенгарагс к Янову дню. Но рельсы есть, а трамваев все нет. Портал Delfi связался с Rīgas satiksme, чтобы выяснить, когда жители Кенгарагса смогут поехать домой на низкопольном трамвае.