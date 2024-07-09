Информация о том, что по 7-му трамвайному маршруту будут ездить новые низкопольные трамваи, появилась еще в марте прошлого года. В середине мая этого года муниципальное предприятие Rīgas satiksme обещало, что низкопольные трамваи могут начать курсировать в рижский микрорайон Кенгарагс к Янову дню. Но рельсы есть, а трамваев все нет. Портал Delfi связался с Rīgas satiksme, чтобы выяснить, когда жители Кенгарагса смогут поехать домой на низкопольном трамвае.
В рамках проекта было построено 30 новых остановок, более 10 километров новых контактных сетей, проложено более пяти километров новых трамвайных путей, перестроено 950 метров водопроводных сетей и 1100 метров бытовой канализации.
Но низкопольных трамваев на 7-м маршруте по-прежнему нет. Правда, на минувшей неделе Rīgas satiksme провело техническую поездку на низкопольном трамвае в Кенгарагс.
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