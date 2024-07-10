Возврат переплаты по налогам для тех, кто живет в Латвии и имеет счет в латвийском банке - довольно прозрачный процесс. Но если уехать из страны, закрыть счета, а затем попытаться вернуть переплату, то эта задача уже не выглядит простой и понятной. С такой ситуацией столкнулся бывший налоговый резидент Латвии, который попытался вернуть более 500 евро за 2023 год.