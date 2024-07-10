Foto: DELFI

Возврат переплаты по налогам для тех, кто живет в Латвии и имеет счет в латвийском банке - довольно прозрачный процесс. Но если уехать из страны, закрыть счета, а затем попытаться вернуть переплату, то эта задача уже не выглядит простой и понятной. С такой ситуацией столкнулся бывший налоговый резидент Латвии, который попытался вернуть более 500 евро за 2023 год.

При подаче декларации читатель получил сообщение: "Information: the entered account number of bank is not registered in Latvia. Please make sure that foreign account number you entered is correct". Скриншоты сообщения имеются в распоряжении Delfi.

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