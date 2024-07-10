Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ еще к двум сайтам за поддержку агрессивной российской пропаганды.

Как следует из решения совета, опубликованного в официальном издании Latvijas Vēstnesis, NEPLP 21 июня от другого компетентного государственного учреждения получил письмо, в котором сообщалось о проверке сайтов euromore.eu и golos.eu .

Установлено, что данные сайты используются для поддержки агрессивной пропаганды России, в том числе для распространения искаженной и ложной информации о событиях в мире, о войне в Украине, оправдания вторжения России в Украину и поддержки присоединения частей Украины к России.

В письме также говорится, что сайты зарегистрированы на доменах ЕС, что как бы легитимизирует российскую пропаганду и повышает ее достоверность.

Оба портала распространяют версию о том, что в ситуации на Украине виноваты западные страны и НАТО, а Россия хочет лишь обеспечить мир во всем мире.

NEPLP считает, что распространение подобной информации, сознательно вводящей в заблуждение общественность, негативно влияет на мирное сосуществование различных общественных групп, в том числе и в Латвии, и создает риски для различных негативных провокаций, которые представляют значительную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Латвии.

Провайдерам поручено немедленно закрыть доступ к указанным сайтам и их доменным именам, перенаправляя пользователей на информационное сообщение "nelegalssaturs.lv".

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