Если нужно куда-то ехать на такси, то самым частым выбором для большинства людей будет заказ автомобиля в популярном приложении Bolt. Пассажирам это удобно, а вот таксисты оказывается, недовольны и рассказали о своих проблемах программе 360TV ZIŅneši.
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