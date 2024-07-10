Если нужно куда-то ехать на такси, то самым частым выбором для большинства людей будет заказ автомобиля в популярном приложении Bolt. Пассажирам это удобно, а вот таксисты оказывается, недовольны и рассказали о своих проблемах программе 360TV ZIŅneši.