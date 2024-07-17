Молодой человек, употребляющий наркотики, не должен опасаться рассказать о своей зависимости и обращаться к медикам за помощью из-за грозящего уголовного наказания. Такое мнение высказали и премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), и президент страны Эдгар Ринкевич. Первые лица государства поддержали призыв Латвийской ассоциации врачей и OPEN Radošes Centrs декриминализировать незаконное употребление наркотиков, чтобы предотвратить смертность среди подростков и молодежи.

В среду, 17 июля, после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем Эвика Силиня сказала, что провела переговоры с ответственными министрами, и они поддерживают инициативу.

"Все понимают, насколько опасно, что молодые люди из-за страха перед уголовной ответственностью не обращаются в экстренные службы или же даже друзья скрывают факт употребления наркотиков, таким образом мы можем потерять молодежь", - сказала Силиня. Премьер подчеркнула, что планируемое послабление никак не относится к наркоторговцам, организаторам, уголовным авторитетам - они должны нести уголовную ответственность и соответствующее наказание.

Как ранее заявило Министерство здравоохранения, Координационный совет по ограничению наркомании и контролю за наркотиками поддержал предложение Министерства юстиции об освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических и психотропных веществ. Осенью Министерство здравоохранения направит предложение на рассмотрение в Сейм.

Силиня также считает, что к решению проблемы наркомании среди молодежи должен подключиться Совет сотрудничества по делам детей, поскольку молодые люди нуждаются в реабилитационных услугах.

"Для таких молодых людей употребление наркотиков зачастую не развлечение, часто они это делают, поскольку происходят из социально неблагополучных семей, часто находятся в учреждениях ухода", - сказала премьер-министр, подчеркнув, что инициатива стоит на повестке дня.

Силина надеется, что удастся объяснить общественности, почему необходимо декриминализировать употребление наркотиков среди молодежи. "Это не отрицание рисков, связанных с наркотиками, наоборот - мы хотим помочь молодым людям, которые делают это по своей глупости, дать им шанс, а не поместить их в исправительное учреждение", - подчеркнула Силиня.

Доводы премьер-министра поддержал и президент Ринкевич - он также считает, что употребление наркотиков должно быть декриминализировано. Однако, по его словам, для тех, кто организует торговлю наркотиками, продает их и несет ответственность за то, чтобы их получала молодежь, уголовное наказание должно быть сохранено.

По мнению президента, молодые люди не особо следят за юридическими изменениями, и заявление Министерства здравоохранения, что Уголовный закон уже сейчас предусматривает освобождения от уголовной ответственности, прошло мимо них. Напомним, что Уголовный закон сейчас освобождает от уголовной ответственности наркоманов, которые обращаются за помощью или получают ее в случае передозировки.

"Посыл "если употребляешь, у тебя проблемы, обращайся к врачам, ничего за это будет" - это правильное направление", - сказал президент.

Во вторник, 16 июля, Латвийская ассоциацияврачей и OPEN Creative Center обратились к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, спикеру Сейма Дайге Миерине, премьер-министру Эвике Силине, министру внутренних дел Рихарду Козловскису, министру юстиции Инесе Либине — Эгнере и министру здравоохранения Хосаму Абу Мери с призывом декриминализировать в Латвии незаконное употребление наркотиков, следуя таким образом примеру стран, присоединившихся к призыву Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.

Организации считают, что такой шаг откроет больше возможностей для профилактических мер против употребления наркотиков, поскольку наркозависимые смогут более уверенно говорить о своих проблемах. Кроме того, это также изменить отношение общества к этой группе, поскольку наркозависимость является болезнью.

"Мы, врачи, призываем решиться на этот шаг, чтобы можно было быстрее и эффективнее выявить проблему, а также, чтобы молодые люди не боялись говорить о ней и обращаться за помощью", - подчеркнула президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце, добавив, что данные о незаконном употреблении наркотиков в Латвии очень тревожны.

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