Уже в четверг в Риге стартует ремонт дорожного покрытия на улице Карля Улманя гатве. Автоводителей призывают быть внимательными: так как работы будут вестись этапами, и в разные дни будут перекрывать разные участки трассы, это может замедлять дорожное движение.

Работы на улице "Карля Улманя гатве" планируется начать уже в четверг, а завершение ожидается в конце октября или начале ноября. Днём для водителей будут оставлены две полосы движения в каждом направлении, а ночью количество полос будет сокращено до одной в каждом направлении.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !