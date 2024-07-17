Уже в четверг в Риге стартует ремонт дорожного покрытия на улице Карля Улманя гатве. Автоводителей призывают быть внимательными: так как работы будут вестись этапами, и в разные дни будут перекрывать разные участки трассы, это может замедлять дорожное движение.
Работы на улице "Карля Улманя гатве" планируется начать уже в четверг, а завершение ожидается в конце октября или начале ноября. Днём для водителей будут оставлены две полосы движения в каждом направлении, а ночью количество полос будет сокращено до одной в каждом направлении.
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