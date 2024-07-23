Государство должно создать четкое видение обеспечения услуг по реабилитации наркозависимых, а декриминализация употребления наркотиков среди молодежи — это всего лишь один из инструментов решения проблемы, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

По словам премьера, печальная правда заключается в том, что в Латвии нет реальных услуг для людей, страдающих наркотической зависимостью. "Наказания на самом деле существуют потому, что у нас нет этих реальных необходимых услуг — ни информационных телефонов, ни реабилитации, ни групповой терапии, ни анонимной возможности для молодежи сообщить об этом," — сказала Силиня.

Она считает, что тема декриминализации употребления наркотиков обсуждается в последнее время громче всего, потому что она "привлекательна" для дискуссий. Но главная проблема, которую следует осознать обществу - это именно дефицит услуг для тех, кто попал в наркозависимость.

Глава правительства убеждена, что "нужно создать четкое представление о том, как мы создаем эти услуги". Недавно была аналогичная ситуация с жертвами насилия, и в этой области уже достигнут огромный прогресс, подчеркнула Силиня.

Как уже сообщалось ранее, премьер-министр Эвика Силиня поддерживает идею декриминализации употребления наркотиков среди молодежи. На прошлой неделе после встречи с президентом страны Эдгаром Ринкевичем Силиня напомнила, что она, еще будучи министром благосостояния, выдвинула предложение не подвергать молодежь уголовному наказанию за употребление наркотиков.

Ринкевич поддержал позицию Силини.

В июле Латвийская ассоциация врачей и OPEN Creative Center обратились к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, спикеру Сейма Дайге Миерине, премьер-министру Эвике Силине, министру внутренних дел Рихарду Козловскису, министру юстиции Инесе Либине — Эгнере и министру здравоохранения Хосаму Абу Мери с призывом декриминализировать в Латвии незаконное употребление наркотиков, следуя таким образом примеру стран, присоединившихся к призыву Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.

На заседании Координационного совета по контролю над наркотиками и ограничению наркомании уже поддержано предложение Министерства юстиции об освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических и психотропных веществ. Министерство здравоохранения представит это предложение на рассмотрение в Сейм осенью этого года.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !