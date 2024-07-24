Формирование государственного бюджета на следующий год не будет легким, приоритетными остаются вопросы безопасности, а также вопросы конкурентоспособности и демографии, акцентировал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Эдгар Ринкевич.

Президент сказал, что он внимательно следит за заявлениями министерств и министров, из которых следует, что "почти все сейчас безопасность", и считает, что это можно понять.

В то же время Ринкевич предостерег от такого подхода: "Надо учитывать, что у Латвии уже был опыт начала 2000-х годов, когда под расходами на оборону оставалось все, включая спортивные залы, никому это на пользу не пошло".

Как уже сообщал портал Delfi, министерства и другие центральные учреждения, а также независимые институции представили запросы на приоритетные мероприятия на 2025 год на сумму 1,29 миллиарда евро. Ранее правительство приняло решение, что дополнительные средства - в условиях прогнозируемого негативного фискального пространства - будут выделяться только на сферу безопасности. По оценке министра финансов Арвилса Ашераденса ("Новое Единство"), бюджетные запросы некоторых министерств свидетельствуют о том, что они широко интерпретируют понятие безопасность.

Президент Ринкевич, в свою очередь, акцентировал, что под безопасностью нужно понимать то, что связано с государственной обороной, с укреплением внутренней безопасности, с системой гражданской обороны.

"В течение ближайших двух-трех лет - нравится это или нет - вопросы безопасности будут важны, они также определят вопросы конкурентоспособности и демографии", — сказал президент. Он подчеркнул, что часто люди тревожатся о будущем, инвесторы тоже задаются вопросом, безопасно ли в Латвии. Такие вопросы обдумывают и перед созданием или расширением семьи, отметил Ринкевич.

Поэтому сейчас главным приоритет в госбюджете- усиление государственной безопасности и обороны, подчеркнул он. "Если мы сами будем чувствовать себя в безопасности, если инвесторы увидят, что здесь безопасно, то и остальные вопросы будут развиваться", — заявил Ринкевич.

Премьер-министр Эвика Силиня также подчеркнула, что безопасность есть и будет главным приоритетом государственного бюджета. "Это очень важно, чтобы мы могли защитить себя и послать сигнал, что Латвия есть и будет сильным государством", — добавила Силиня.

Премьер-министр также отметила, что инвесторы ценят вклад государства в укрепление безопасности. "В эти дни в Латвию приезжают крупные инвесторы из США, поэтому я думаю, что мы движемся в правильном направлении, заботясь о нашей безопасности и привлекая инвестиции, так как они знают, что Латвия является членом Европейского союза и НАТО", — сказала Силиня.

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