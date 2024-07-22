Министерства и другие центральные учреждения, а также независимые институции представили запросы на приоритетные мероприятия на 2025 год на сумму 1,29 миллиарда евро, сообщил порталу Delfi в Министерстве финансов.

Независимые институции запросили финансирование мероприятий в 2025 году на сумму 7,5 миллиона евро, в то время как министерства и другие центральные учреждения представили запрос на 1,284 миллиарда евро. Запросы ведомств в 2026–2028 годы достигают до 1,75 миллиарда евро ежегодно.

Портал Delfi уже сообщал, что по оценкам Министерства финансов, в 2025 году фискальное пространство, то есть дополнительные доступные средства, прогнозируется как отрицательное на уровне 0,6% от валового внутреннего продукта (ВВП). В численном выражении - это минус 279,5 миллиона евро. В то же время министерство напоминает о том, что в Закон "О фискальной дисциплине" были внесены поправки, которые увеличивают максимально допустимый структурный дефицит с 0,5% от ВВП до 1% от ВВП, что улучшает фискальное пространство, но оно всё равно остаётся отрицательным — минус 56,8 миллиона евро.

Учитывая прогнозируемое отрицательное фискальное пространство, правительство ранее поддержало предложение Министерства финансов о том, что при подготовке бюджета на 2025 год единственным среднесрочным приоритетом бюджета будет государственная безопасность.

Правительство согласилось с тем, что министерства должны представить свои предложения до 28 июня текущего года. Министерство финансов указало, что правительство примет решение о соответствии представленных программ установленному приоритетному направлению и возможном дополнительном финансировании в августе, когда будут актуализированы прогнозы налоговых поступлений и фискального пространства.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") отметил, что Министерство внутренних дел и Министерство обороны, которые непосредственно отвечают за безопасность государства, подали запросы на бюджет 2025 года на сумму в 440 миллионов евро, и эти потребности будут рассмотрены правительством в приоритетном порядке.

"В то же время видно, что при формировании новых бюджетных запросов некоторые министерства интерпретировали вопросы безопасности довольно широко. Понятно стремление министерств развивать свою отрасль, однако реальность довольно сурова. Поэтому мы начали бюджетные переговоры с министерствами по реальным бюджетным возможностям," — сказал Ашераденс.

Сколько хотят остальные министерства?

Среди запросов отраслевых министерств на 2025 год наибольшие дополнительные расходы в размере 366,9 миллиона евро приходятся на МВД. На новые меры финансирование в размере 184,3 миллиона евро запросило Министерство благосостояния, а 153,3 миллиона евро – Министерство здравоохранения.

Также существенное финансирование запросили Министерство сообщения (145,3 миллиона евро), Министерство сельского хозяйства (114,3 миллиона евро), Министерство умного управления и регионального развития (88,2 миллиона евро), Министерство климата и энергетики (85,2 миллиона евро) и Министерство обороны (73,3 миллиона евро).

На данный момент Министерство финансов обобщило первичную информацию о запросах, еще могут быть уточнения.

В министерстве пояснили, что в соответствии с решением Кабинета министров министерства также работают над пересмотром базовых расходов, чтобы новые мероприятия, не связанные с государственной безопасностью, обеспечивались в рамках существующей базы – путем пересмотра расходов программ и ресурсов. В то же время отраслевые министерства призваны предоставить фискально нейтральные меры, включая обеспечение новых расходов необходимыми дополнительными ресурсами.

Разработка государственного бюджета на следующий год идет в соответствии с утвержденным графиком. 13 августа в правительстве планируется рассмотреть информационное сообщение о макроэкономических показателях, прогнозах доходов и общего государственного бюджета на 2025, 2026, 2027 и 2028 годы, декларацию о фискальных рисках, информационное сообщение о базе государственного основного бюджета и государственного специального бюджета и результаты пересмотра расходов на 2025, 2026, 2027 и 2028 годы. Также планируется рассмотреть информационное сообщение о приоритетных мероприятиях министерств и других центральных государственных учреждений на 2025, 2026, 2027 и 2028 годы.

Согласно графику разработки бюджета, пакет законопроектов о бюджете на 2025 год должен быть представлен в Сейме 15 октября текущего года.

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