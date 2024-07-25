Государство планирует перенять принадлежащие самоуправлению части капитала SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", следует из доклада Министерства сообщения, который будет представлен правительству.
Фрагментация имущественных прав
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