Foto: LETA

Учитывая печальный опыт в связи с прошедшими на этой неделе ливнями, в Елгаве ожидаются некоторые, но не кардинальные улучшения канализационных систем, заявила в интервью телеканалу TV3 представитель Елгавского самоуправления Илзе Аболиня.

В воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля, ливни сильнее всего ударили по центральной части Латвии, в том числе и по Елгаве, где городская система ливневой канализации не справилась с большим количеством воды. Это привело к тому, что вода стала литься в некоторые дома по сточной системе.

Аболиня подчеркнула, что количество осадков в этот раз было экстремальным, поэтому городские насосные станции не справились. Самоуправление видит возможности для отдельных улучшений в системе, но кардинальных изменений не будет, признала представитель муниципалитета, добавив, что Елгава уже вложила значительные средства в улучшение в этой сфере.

До сих пор с более крупными ливневыми потоками город справлялся в течение нескольких часов, однако в этот раз ситуация была экстремальной, отметила Аболиня, выразив надежду на то, что такие ситуации не будут возникать часто.

Аболиня подчеркнула, что ситуация в Елгаве постепенно улучшается, хотя уровень воды по-прежнему высок. Самоуправление пока не может помочь жителям откачать воду из подвалов и дворов из-за нагрузки на муниципальных объектах.

Масштабы ущерба, причиненному городу ливнями и бурей, пока не подсчитаны.

Как сообщалось ранее, к середине понедельника в Елгаву поступили заявления о вызванных сильным ветром и бурей повреждениях от 120 многоквартирных домов и 80 частных домов.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit