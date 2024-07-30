30 июля Латвия начала обобщать информацию об ущербе, который нанесла буря в понедельник и вторник. Повреждены здания - как жилые, так и учреждения, в том числе, Домский собор, детсады, школы и пансионаты. Во многих домах все еще затоплены подвалы, не везде восстановлена подача электричества. Ясно, что ликвидация последствий непогоды потребует средств как из бюджета самоуправлений, так и из госбюджета. Конкретные суммы пока не называются, но уже ясно - ущерб будет огромным.