Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

30 июля Латвия начала обобщать информацию об ущербе, который нанесла буря в понедельник и вторник. Повреждены здания - как жилые, так и учреждения, в том числе, Домский собор, детсады, школы и пансионаты. Во многих домах все еще затоплены подвалы, не везде восстановлена подача электричества. Ясно, что ликвидация последствий непогоды потребует средств как из бюджета самоуправлений, так и из госбюджета. Конкретные суммы пока не называются, но уже ясно - ущерб будет огромным.

Июльская буря в Латвии: последствия

  • Общая сумма ущерба пока не подсчитана.

  • Более 10 тысяч клиентов АО Sadales tīkls остаются без электричества. Во время бури перебои с подачей света возникли у 50 000 клиентов. Во вторник утром без электричества оставались 12 000 клиентов, в основном в Олайнском, Елгавском, Марупском, Бауском и Добельском краях.

  • После сильных дождей в Риге, Юрмале и Елгаве - трех городах, пострадавших от стихии - существует риск микробиологического загрязнения воды, сообщила Государственная инспекция здоровья. Инспекция не рекомендует купаться в Даугаве и на побережье Рижского залива в столице, а также в местах купания реке Лиелупе (на острове Паста в Елгаве) и на всем побережье Рижского залива в Юрмале. Сегодня и завтра эксперты берут анализы воды.

  • Стихия нанесла серьезный ущерб фермерам. Пострадало также 24% фруктовых садов в Земгале. В Елгавском крае затопило черничные поля. Скорее всего, пострадало более 30% площадей озимой пшеницы и 40% площадей рапса, сообщил в эфире Латвийского радио министр земледелия Арманд Краузе (Союз "зеленых" и крестьян). Фермеры могут подавать заявки в на возмещение ущерба в электронной системе.

В Риге:

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