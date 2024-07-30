Foto: Rīgas dome

Во вторник, 30 июля, по 7-м маршруту в Риге начали курсировать долгожданные новые низкопольные трамваи. Жителям Кенгарагса обещали, что в их район пойдут новые трамваи уже к Лиго, но потребовался еще месяц на согласование. Сегодня первый низкопольный трамвай отправился в путь по маршруту с улицы Ластадияс.

В мероприятии, посвященному запуску низкопольного трамвая по новому маршруту, участвовали мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), председатель правления "Rīgas satiksme" Джинета Иннуса и член правления предприятия общественного транспорта Янис Голубев, а также представители строительной фирмы SIA "Binders".

Далее, как и на маршрутах NN 1 и 11, на линии 7-го трамвая будут курсировать как новые низкопольные трамваи, так и вагоны старого типа.

Для удобства пассажиров в расписаниях обещают указывать время, в которое на каждом маршруте курсирует трамвай с низким полом.

"Rīgas Satiksme" начала строительные работы на маршруте 7-го трамвая в мае 2023 года. Договор на выполнение строительных работ был заключен весной 2023 года, в конкурсе победила строительная фирма SIA "Binders". Строительные работы на участке линии 7-го трамвая от улицы Централтиргус до конечной станции "Кенгарагс" были на большую часть профинансированы из проекта Фонда Когезии ЕС.

В рамках реализации проекта по адаптации маршрута 7-го трамвая для низкопольных трамваев построено 30 новых остановок, установлено более 10 километров новых контактных сетей. Также максимально ликвидированы контактные сети у здания - вместо этого использованы опоры. В целом на маршруте установлено 230 новых опор контактной сети и восстановлено 46 опор.

Уложено более пяти километров новых рельсовых путей, реконструировано 950 метров водопроводных сетей, 1100 метров канализационных сетей. В рамках проекта уложено 15 630 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 10 615 квадратных метров брусчатки. Также выполнены другие работы, включая замену бордюров, установку дорожных знаков и озеленение.

В рамках проекта также проведены работы по реконструкции путей и переездов на пересечении улиц набережной 11 ноября и улицы 13 января. Адаптирована инфраструктура линии 5-го трамвая для трамваев с низким полом на участке от перекрестка Юрмалас гатве и улицы Слокас до конечной станции "Ильгюциемс". Также повышены перроны остановок и проведена реконструкция путей на участке в Имантe (остановки "бульвар Анниньмуйжас", "улица Даммес", "улица Клейсту"), реконструирована энергетическая инфраструктура контактной сети на участке маршрута 1-го трамвая от улицы Бривибас 191 до пересечения улиц Радио и Аспазияс, произведена реконструкция контактной сети на маршруте 11-го трамвая на улице Миера от улицы Бривибас до улицы Эвелес. Также обновлены четыре и построена одна подстанция, все они оборудованы электроустановками с целью обеспечить достаточную подачу мощности для движения низкопольных трамваев.

Продолжается реконструкция трамвайных путей на улице Слокас на участке от улицы Юрмалас гатве до улицы Калнциема.

Общая стоимость проекта запланирована в размере 60,64 миллиона евро, при этом софинансирование из Фонда Когезии ЕС составляет 85% от относящихся к проекту расходов, понесенных до 31 декабря 2023 года — 40,175 миллиона евро.

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