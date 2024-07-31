3 августа в 12.00 в Творческом квартале Lastādija пройдут торжественные похороны вырванного бурей дуба, который многие десятилетия летом давал тень окрестным жителям и гостям творческих мероприятий, а осенью щедро делился желудями. Буря не пощадила богатыря: в ночь с воскресенья на понедельник порывы ветра повалили его на землю.

Дуб во дворе Ластадии вырос задолго до открытия квартала, сообщила его представитель Анете Спроге. Судя по архивным фотографиям, он начал расти в конце семидесятых. Его посадили, когда в соседнем доме начали рождаться первые дети, как однажды сообщил житель района Леонтин.

В атмосфере всеобщей любви и благополучия он вырос до 213 сантиметров в охвате и почти 10 метров в высоту.

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Другая постоянная обитательница Ластадии - гигантская скульптура черной лисы от скульпторов Александра и Олега Маринохи - в буре, по счастью, не пострадала, от ветра ее закрыла каменная стена.

Обитатели Ластадии (ул. Пурвитиса, 15) приглашают все желающих на мероприятие по проводам дуба. Во время прощальной церемонии поэты выступят с чтениями на тему деревьев и природы, пройдет художественное представление, в котором смогут принять участие посетители. Похороны завершатся возможением цветов на могилу, после чего состоится поминальный концерт группы Grecīgie Partizāni ("Грешные партизаны").

В конце мероприятия состоится субботник. Жители квартала и все желающие, кто поможет очистить двор от упавших ветвей деревьев, получат шанс унести на долгую память веточку, листик или желудь. А заодно вспомнить добрым словом все павшие на днях деревья Латвии.

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