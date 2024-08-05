Данные опроса показывают, что менее половины или 48% жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет поддерживают прием украинских военных беженцев в Латвии. В марте 2024 года прием украинских военных беженцев в Латвии поддерживали 60,1% жителей, тогда как в ноябре прошлого года этот показатель составлял 52%, что свидетельствует о том, что после всплеска в марте поддержка статистически значительно снизилась и сейчас находится на том же уровне, что и полгода назад, отмечают участники опроса.