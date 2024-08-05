По данным опроса общественного мнения, проведенного Rait Custom Research Baltic по заказу Государственной канцелярии, поддержка жителями Латвии приема украинских военных беженцев в Латвии снизилась.
Данные опроса показывают, что менее половины или 48% жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет поддерживают прием украинских военных беженцев в Латвии. В марте 2024 года прием украинских военных беженцев в Латвии поддерживали 60,1% жителей, тогда как в ноябре прошлого года этот показатель составлял 52%, что свидетельствует о том, что после всплеска в марте поддержка статистически значительно снизилась и сейчас находится на том же уровне, что и полгода назад, отмечают участники опроса.
Однако по сравнению с мартовским опросом доля населения, выступающего за вступление Украины в НАТО, осталась стабильной: 45% в июне и 46% в марте.
Такой же уровень поддержки наблюдается и в отношении вступления Украины в Европейский союз. В июне вступление Украины в ЕС поддерживали 45% респондентов, а в марте - 46%.
В опросе участвовали 1005 респондентов постоянных жителей Латвии в возрасте 18-75 лет.