При планировании бюджетов самоуправлений на следующий год следует предусмотреть проведение мероприятий по совершенствованию системы гражданской обороны по всех самоуправления страны, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи в Юрмальской резиденции с главой Министерство умного администрирования и регионального развития (VARAM) Ингой Берзиней ("Новое Единство").

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи стороны обсудили такие темы как поддержка самоуправлений для снижения последствий природной стихии 29 июля этого года, планирование бюджетов муниципалитетов на 2025 год, ход Административно-территориальной реформы (АТР), экономическое развитие Восточного приграничья Латвии, а также создание Национального центра искусственного интеллекта.

Во время встречи Ринкевич сообщил Берзине, что во время визита уже после бури в Елгаву и Калнциемский край отметил: готовность самоуправлений к кризисным ситуациям может значительно различаться в зависимости от доступных ресурсов. По мнению президента, нужно улучшить сотрудничество между самоуправлениями страны и структурами внутренних дел. Ринкевич также выразил благодарность министру и самоуправлениям за быструю реакцию и оказанную поддержку жителям.

Президент ознакомился с информацией о нанесенных самоуправлениям природными катаклизмами убытках, подготовленную VARAM, и заслушал доклад министра о дальнейших действиях. Президент ожидает, что министерство, в сотрудничестве с самоуправлениями, оценит убытки от шторма и наводнений и как можно быстрее выплатит компенсации, чтобы можно было полноценно устранить последствия.

"Также необходимо определиться с тем, какими могут быть возможные улучшения в управлении кризисными ситуациями и оперативном устранении последствий. Важно оценить возможные улучшения инфраструктуры самоуправлений, например, в системах мелиорации. Нужно продолжать работать со страховщиками, чтобы они ответственно и быстро выполняли свои обязательства," подчеркнул Ринкевич после встречи.

Как уже ранее сообщалось, страховые компании до вечера 5 августа получили 7001 заявку на общую сумму в 12,75 млн евро на компенсацию ущерба, нанесенного штормом и сильными дождями.

По информации, предоставленной агентству LETA представителями Латвийской ассоциации страховщиков (LAA), 6041 заявок касается застрахованного имущества, по которым компенсации выплачены или зарезервированы на сумму 8,6 миллиона евро. Еще 635 заявок связаны с KASKO, компенсации составят 1,35 млн евро. По страхованию посевов получены 325 заявок на сумму в 2,8 миллиона евро.

LAA отмечает, что количество заявок на компенсации продолжает расти, поэтому эти данные еще не окончательные, при этом информации о количестве отказов в выплате компенсации в распоряжении ассоциации нет.

Страховщики продолжают тщательно рассматривать каждый случай и пересматривают свою политику с учетом беспрецедентного ущерба, нанесенного экстремальными ливнями. В связи с этим LAA прогнозирует, что доля отказов будет незначительной.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июля и 29 июля шторм нанес значительный ущерб ряду регионов страны.

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