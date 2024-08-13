В понедельник, 12 августа, в Латвию вернулась часть детей и молодежи, которые отправились в лагерь для серфинга от компании Fisom в Португалии, но из-за безответственности организаторов не могли попасть обратно домой, а сам лагерь не состоялся. Министерство экономики обещает пересмотреть порядок лицензирования туристических фирм, сообщает LSM.lv.

81 путешественник вернулся домой из Испании в понедельник, а другие выехали из Варшавы и прибудут в Латвию во вторник, 13 августа. Всего в Латвию будут доставлены три группы путешественников - 147 молодых латвийцев. К решению вопроса были привлечены Министерство иностранных дел и Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Репатриация была проведена потому, что Fisom не смогла выполнить свои обязательства. Организаторы лагеря просто исчезли, а дети не смогли попасть домой. Юным путешественникам пришлось ночевать на улице, а с главным ответственным за поездку, Матиссом Далбергсом, владельцем Fisom, было невозможно связаться. Некоторые родители обещают потребовать компенсацию за неполученную услугу.

PTAC уже отозвал у предприятия лицензию туроператора, и в дальнейшем Fisom не будет проводить поездки. О процессе возврата уплаченных денег омбудсмен по защите прав потребителей проинформирует в ближайшее время, так как сейчас приоритетом является возвращение детей и молодых людей в Латвию.

В беседе с Латвийским радио парламентский секретарь Минэкономики Юргис Миезайнис признал, что ряд проблем уже выявлен, и пообещал пересмотреть порядок лицензирования поставщиков туристических услуг.

"Это был такой тяжелый урок. И, наверное, он заключается в том, что действительно не может быть ситуаций, когда дети подвергаются риску из-за безответственности взрослых. На данный момент мы уже в этом процессе выявили пару вещей, которые следует улучшить в плане лицензирования и в плане надзора. Плата за надзор также должна быть пересмотрена", - отметил Миезайнис.

Хотя несколько дней назад компания Fisom обещала предоставить дополнительные разъяснения по поводу случившегося, никаких объяснений до сих пор не последовало. Тем временем Госполиция уже начала ведомственную проверку в отношении туроператора Fisom, чтобы выяснить, было ли совершено преступление.

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